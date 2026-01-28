全人代と全国政協を取材する国内外の記者を歓迎

第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議が2026年3月5日に、中国人民政治協商会議第14期全国委員会（全国政協）第4回会議が3月4日に、それぞれ北京で開幕する。全人代常務委員会弁公庁および全国政協弁公庁は27日、国内外の記者による会期中の取材を歓迎すると発表した。

会議の取材は現地取材を中心に、複数の方法を総合的に用いて行われる。会議は引き続き開放性と透明性の精神を堅持し、国内外の記者による取材・報道にサービスを提供する。

第14期全人代第4回会議及び全国政協第14期第4回会議は、プレスセンターを北京市復興路乙11号の梅地亜中心（メディアセンター）に設置し、両会議を取材する国内外の記者の受け入れと手配を行う。プレスセンターは2月27日から正式に業務を開始する。

記者の取材に便宜を図るため、両会議のプレスセンターのウェブサイトで、取材に関する情報などを適時公開する。（編集NA）

第14期全人代第4回会議プレスセンター： http://www.npc.gov.cn

全国政協第14期第4回会議プレスセンター： http://www.cppcc.gov.cn

「人民網日本語版」2026年1月28日