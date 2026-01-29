「氷の鍋」でカーアクション！ユニークなアクティビティが観光客に人気　内蒙古

内蒙古（内モンゴル）自治区烏蘭察布（ウランチャブ）市で、氷のブロックですり鉢型に作られた「氷の鍋」コースを走行する車（1月28日撮影/写真著作権はCFP視覚中国が所有のため転載禁止）。

内蒙古（内モンゴル）自治区烏蘭察布（ウランチャブ）市四子王旗烏蘭花鎮にある和諧公園で開催中の「2026年烏蘭察布第3回氷雪那達慕（ナーダム）ラクダ・馬レース」では、氷のブロックですり鉢型に作られた「氷の鍋」コースで、カーアクションを楽しむユニークなアクティビティが行われた。大勢の観光客やプロのドライバーが、車両のドリフトやスタックからの脱出といったスリリングな挑戦を体験するために集まった。この「氷の鍋」コースは直径35メートル、深さは5メートルに達する。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年1月29日