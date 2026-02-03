世界初のハイブリッド無人輸送機、初飛行に成功

中国航天科技集団第十一研究院が開発した世界初のハイブリッド無人輸送機「彩虹YH-1000S」がこのほど、重慶市梁平で初飛行に成功したことが2月3日、同研究院への取材で分かった。新華社が伝えた。

これは、2025年5月に「彩虹YH-1000」無人輸送機が初飛行に成功して以来、世界市場の顧客ニーズに対応して迅速に改良された新機種となる。今回の初飛行では、新エネルギー自動車企業と共同開発した高出力ハイブリッド動力システムを搭載し、離着陸距離の短縮、積載量および航続距離の向上を実現し、空中飛行性能の検証を無事に完了した。

「彩虹YH-1000S」は、同研究院が耐空性基準に基づいて設計・開発した大型無人輸送機であり、国際物流輸送、緊急救援・減災、天気への人的干渉、海洋監視、海事監督といった分野での活用が期待されている。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年2月3日