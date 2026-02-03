（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

记者从中国东航获悉，从2026年2月2日春运首日开始，国产大飞机C919首飞上海虹桥至珠海的定期商业航线。

中国東方航空によると、春運（春節＜旧正月＞期間の帰省・Uターンラッシュに伴う特別輸送体制）初日となった2026年2月2日、大型旅客機C919が上海虹橋国際空港と珠海金湾国際空港を結ぶ定期商用路線で初めて運航された。

春运期间，东航“上海—珠海”航线每日往返航班数将达到5班，其中C919机型执行1至2班。2月2日，东航MU9849航班早晨8时许从上海虹桥国际机场起飞，经过2个多小时的飞行，安全抵达珠海金湾国际机场。

春運期間中、同路線の1日の運航便数は5便に達し、そのうちC919は1-2便に投入される。同日午前8時頃、東方航空のMU9849便が上海虹橋国際空港を離陸し、2時間あまりのフライトの後、珠海金湾国際空港に無事到着した。

据了解，目前东航的14架国产大飞机C919共执飞14城18条航线，今年春运期间，这些国产大飞机C919日均执飞超50班航班，同比增长52.6%。

東方航空が保有するC919は14機あり、14都市を結ぶ18路線で運航されている。今年の春運期間には、平均1日50便以上の定期便で運航され、便数は前年同期比で52.6％増加するという。