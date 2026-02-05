【音声ニュース】春節にはペットと一緒に高速鉄道で帰省

湖北省の武漢駅で、飼い主に引き渡されるため、高速鉄道専用スマートペットクレートから出されたネコ（2月3日撮影・杜子璇）。

春節期間の帰省・Uターンラッシュに伴う特別輸送体制「春運」が今月2日から始まった。湖北省武漢市の駅では、ペット連れの旅客の姿がしばしば見られるようになっている。中国の高速鉄道では現在、飼い主が条件を満たしたペットと同じ高速列車で目的地に向かうことができるようになっている。

鉄道当局は1月28日から、ペット預かりサービスを試験的に導入している高速鉄道の駅を110駅に、高速列車を54本から170本まで拡大した。旅客は鉄道アプリ12306、またはWeChatのミニプログラムで予約しておけば、春運期間中も、ペットを連れて帰省したり、旅行に出かけたりすることができる。

「人民網日本語版」2025年2月5日