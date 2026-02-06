「ハリー・ポッター」の宿敵マルフォイが春節飾りに！

「ハリー・ポッター」シリーズで、主人公のハリー・ポッターの宿敵として描かれているマルフォイ(中国語名は「馬爾福」)が、中国のソーシャルメディアにおいて今、意外なブームを巻き起こしている。その現象は、ロイター通信や英国放送協会（BBC）、英紙「タイムズ」、「ガーディアン」、米国のケーブルニュースネットワーク(CNN)、シンガポール紙「ザ・ストレーツ・タイムズ」など複数の海外メディアからも注目を集めている。

「ハリー・ポッター」に登場する冷ややかで、高慢で、常に意味深長な笑みを浮かべるスリザリン生のマルフォイが、中国で家の玄関に飾られる春節飾りになるとは誰も予想していなかっただろう。

春節(旧正月、今年は2月17日)を控え、多くの人が年越し用品を準備したり、春聯（春節に家の玄関などに貼る縁起の良い対句が書かれた赤い紙）や「福」の字を貼り替える準備をしている。そんな中、あるネットユーザーはマルフォイの中国語名である「馬爾福」には、干支の「馬」のほか、縁起の良い「福」の字も含まれており、午年の縁起の良い要素が全て含まれていることに気付いた。

ソーシャルメディアでは、多くのネットユーザーがそれぞれ独自のアイデアを公開している。例えば、マルフォイをデザインした春聯を職場のデスクに貼ったり、意味深長な笑みを浮かべるマルフォイが描かれた春聯を玄関に貼ったりしている。

ロイター通信は、マルフォイが大人気となっていることについて、「ファンタジー小説シリーズに登場するハリー・ポッターと対立する宿敵のドラコ・マルフォイが、意外にも中国の春節の縁起物になっている。マルフォイの顔が赤い春節の装飾品として飾られているのだ」と報道している。

「ザ・ストレーツ・タイムズ」は、「中国人のとてもユニークなところが大好き」という海外のネットユーザーの声を伝えている。そして、「このトレンドを説明する TikTokの動画は、3日間で150万回再生され、18万6000人が『いいね！』を寄せた。多くのネットユーザーが、宿敵と縁起物というギャップを楽しんでいる」としている。

ハリー・ポッターの映画シリーズでマルフォイ役を演じてきたトム・フェルトンもソーシャルメディアに、中国のショッピングモールのアトリウムに自身が演じたマルフォイが大きくデザインされ、「万福」や「魔法でお金を招き入れる」ことを願う中国語が書かれた巨大なポスターに「いいね」を寄せた。

あるネットユーザーは、「名前がいいと、悪役でも主役になれる」とユニークなコメントを寄せている。今年の春節に、あなたは家の玄関にどんな春聯を飾るのだろうか？（編集KN）

「人民網日本語版」2026年2月6日