AIアプリがアップストアの人気ランキング上位を独占

騰訊（テンセント）、阿里巴巴（アリババ）、百度（バイドゥ）、字節跳動（バイトダンス）といったインターネット大手がこのところ、AI（人工知能）を利用したオンラインお年玉のキャンペーン合戦を繰り広げており、広く注目を集めるとともに、関連アプリの人気が上昇している。

モバイルアプリデータ分析プラットフォーム・七麦数拠によると、2月12日19時頃には、中国エリアにおけるiPhone（アイフォン）無料アプリ人気ランキングで、上位4位をAIアシスタントアプリが占め、上から順に「千問（Qwen）」、「アント阿福」、「元宝」、「豆包」が並んだ。

七麦数拠のスクリーンショット

また、「即夢AI」が13位、「小雲雀AI」が20位に入った。この2つのアプリと豆包はいずれも最近爆発的な人気のAI動画生成モデル「Seedance 2.0」に対応している。「夸克（Quark）」は33位だった。

ダウンロード数を見ると、千問は7日間（2月5日-11日）でiPhone端末での1日あたりダウンロード数が24万2000件に達したと見られる。アント阿福は20万2000件、元宝は27万8000件をそれぞれ超えた。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年2月13日