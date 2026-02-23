AIと春節との出会い　テクノロジーが伝統的な祝日に新たな活力

浙江省杭州市に住む賀霞さん（63）は旧暦1月5日にあたる2月21日の早朝、ソーシャルメディアにユニークな新年の挨拶動画を投稿した。動画の主役は、人工知能（AI）によって生成された「デジタルヒューマン」。この斬新な新年の挨拶には、すぐに家族や友人から「いいね！」が寄せられた。今年の春節（旧正月、2026年は2月17日）期間中、賀さんのように「テクノロジー感」あふれるスタイルで年越しを満喫したシルバー世代は少なくない。中国新聞網が伝えた。

甘粛省蘭州市に住む王明さんがペットの写真をアップし、新年を祝う言葉を入力したところ、わずか十数秒で新年の挨拶動画が生成された。画面の中では、王さんのペットが中国スタイルの衣装を身にまとい、縁起の良い言葉をまるで人間のように「話して」いた。

AIを使った春聯（家の玄関などに貼る縁起の良い対句が書かれた赤い紙）作りや、新年の挨拶動画のカスタマイズ、家族写真の合成、家族の映像の編集サポート……。生成AI技術の普及に伴い、ますます多くの中国の人々が春節期間中に生成AI技術を活用するようになっている。

バイトダンス傘下のAIアシスタント「豆包」の発表によると、除夕（旧暦の大晦日）当日の豆包のAIインタラクション総数は19億回に達した。春節をテーマにしたAI画像生成や新年の挨拶といった機能がユーザーを惹きつけ、除夕の「豆包で年越し」イベントでは、ユーザーが新春をテーマとしたプロフィール画像を5000万枚以上、新春の祝福メッセージを1億件以上生成するのをサポートした。

電子版お年玉の「紅包（ラッキーマネー）」にも、今年は新しい趣向が見られた。大学生の金鑫さんが親戚や友人のグループチャットに送った「紅包」はひと味違うデザインだった。AI技術のサポートにより、アニメーション効果とAIが作成したイラストが組み合わされ、「紅包」を開けると軽快な子馬のアニメーションとお祝い気分あふれる効果音が出る仕掛けになっており、金さんはグループ内で注目の的となった。

「デジタルヒューマン」による新年の挨拶からクリエイティビティあふれる「紅包」まで、AIは多様な形で中国人の春節の日常に溶け込み、伝統的な年中行事に新たな表現方法を提供し、春節によりいっそう時代の息吹を添えている。（編集AK）

「人民網日本語版」2026年2月23日