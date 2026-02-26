【音声ニュース】「目を擦ってるみたい」な列車が話題に

中国北方エリアの多くの地域ではここ数日、雪の天気が続いている。そんな中、ある列車の先頭車両のワイパーの動きが「目を擦っているみたい」だとネットで話題を集めている。

動画の再生回数は100万回を超え、多くのネットユーザーが「かわいい」といったコメントを寄せている。中には「ワイパーの動きが左右ずれているのはなぜ？」といった質問コメントを寄せるネットユーザーもいた。

列車のワイパーの主な役割は、ガラスに付着する雨や雪、ほこりなどを取り除き、運転士の視認性を向上させ、走行の安全性を確保することだ。ワイパーの速度には、低速、高速、間欠の3段階がある。動画の中で列車のワイパー2本が異なる動きをしているのは、それぞれ独立したスイッチで制御されているからだ。

「人民網日本語版」2025年2月26日