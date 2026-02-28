中国のテクノロジーブランド価値が力強く成長

英・ロンドンに本部を置くブランドコンサルティング会社であるブランド・ファイナンスが26日に発表した「世界テクノロジーブランドトップ100」報告によると、中国のテクノロジーブランドの価値は力強く成長しており、科学技術とイノベーションの国際的な認知度に関するランキングでは世界1位だったことが明らかになった。新華社が伝えた。

同報告は、世界で回答者15万人以上を対象とした調査データを引用し、2026年の同ランキングで中国が世界1位に躍り出たとした。

そして同報告は、電気自動車、人工知能（AI）、再生可能エネルギー分野における中国のリーダー的地位と、中国における大規模デジタルプラットフォームの幅広い運用によるものだと分析している。（編集TG）

「人民網日本語版」2026年2月28日