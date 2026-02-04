中国、科学教育従事者の規模が持続的に拡大

科学技術部（省）がこのほど発表した2024年度全国科学教育統計データによると、中国の科学教育従事者の規模は拡大し続けている。2024年の全国の科学教育専任・兼任者数は前年比2.62％増の221万2700人に達した。このうち、専任者は29万7000人、兼任者は191万5700人だった。中級職階以上、または学部卒以上の学歴を有する科学教育従事者は144万1800人、女性の科学教育従事者は102万9100人に上る。科学教育の解説者・指導者は39万3600人、科学教育の創作・研究開発者は5万7700人、登録科学教育ボランティアは761万5000人だった。光明日報が伝えた。

科学教育施設など基礎インフラの配置も継続的に最適化されている。2024年には、全国の科学技術館および科学技術系博物館は前年比111館増の1890館、展示ホールの総面積は4.49％増の689万6600平方メートルとなった。このうち、科学技術館は789館、科学技術系博物館は1101館だ。全国には青少年科学技術館・ステーションが494カ所、都市コミュニティの科学教育（技術）活動拠点が4万5500カ所、農村部の科学教育（技術）活動拠点が13万5700カ所ある。科学教育専用広報車は1106台、移動科学技術館・ステーションは928カ所、科学教育広報専用掲示板は25万6900カ所に達した。

オンラインとオフラインを連動させた科学教育の発信も統合的に進められている。2024年には、全国で科学教育系ウェブサイトが2102件構築された。科学教育系の公式微信（WeChat）アカウントは1万200件、フォロワー数は11億8100万に上る。科学教育系微博（ウェイボー）アカウントは1372件、フォロワー数は2億8200万だった。ネット上で公開された科学教育動画は51万1000本、再生回数は延べ249億7100万回に達した。テレビ局で放送された科学教育（技術）番組は20万3200時間、ラジオ局では27万8200時間だった。科学教育図書の発行部数は4139万1400冊、科学教育誌は7489万600冊、科学技術系新聞は1億1800万部に上った。

なお、全国科学教育統計は科学技術部第九司が統括し、中国科学技術情報研究所が具体的な作業を担当している。2024年度データの集計範囲は、31の省（自治区・直轄市）および新疆生産建設兵団、さらに32の中央・国家機関を含み、回収した調査票は計8万6100件に達した。これは現在、中国で最も広い統計範囲、最も高い網羅性、最も豊富な内容、最も高い権威性を持つ政府の科学教育基礎データだ。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年2月4日