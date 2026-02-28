特色ある社火チームが集結したパレード開催　新疆・烏魯木斉

新疆維吾爾（ウイグル）自治区烏魯木斉（ウルムチ）市の烏魯木斉文化センターで2月26日、第2回烏魯木斉社火パレードパフォーマンスイベントが開催された。古代の土地神を祀る儀式に由来する祝賀行事「社火」のパフォーマンスイベントの最後を飾るパレードは、全長3キロメートルにわたるルートで行われた。「山車1台ごとに1つのテーマ、1チームごとに1つの特色」をその特徴とし、同市の優秀な16チームのほか、特別に招待された各省・市の特色ある社火チームが合同でパフォーマンスを披露。テーマごとに異なるデザインが施された特色ある山車9台が華やかに登場し、パフォーマーの数は2000人以上に上った。人民網が伝えた。

パレード会場では、移動する山車を舞台に見事なパフォーマンスによる演目が次々と披露されたほか、竜舞や獅子舞、馬術や民俗パフォーマンスも披露され、沿道に集まった人々は鑑賞と写真撮影を楽しんでいた。（編集TG）

「人民網日本語版」2026年2月28日