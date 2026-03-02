東部エリアの紡績企業の移転先として活況を呈する貴州省畢節市

貴州省畢節市ハイテク産業開発区軽紡城にある紡績企業の工場では2月28日、機械音が鳴り響き、海外からの受注に対応するため、作業員が生産ラインで忙しく立ち働いていた。高級麻紡績糸の生産に専門的に携わっている同企業は、8本の先進的な生産ラインを擁しており、その製品はヨーロッパや日本、韓国などで幅広く販売されており、今のところ7月までの受注が決まっている。中国新聞網が伝えた。

畢節ハイテク産業開発区軽紡城は、東西地区協力や、「地域＋業界」による畢節への集団的な支援という政策の恩恵を受け、東部エリアの軽工業紡績（軽紡）企業の移転先として、優先的に選ばれる場所となっている。現在、同ハイテク産業開発区には、軽紡企業が約50社集まっており、紡績・製織・アパレル製造・下着加工など数多くの分野をカバーし、その製品は50数ヶ国・地域に輸出されている。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年3月2日