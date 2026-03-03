中国商務部「ロシアとの関係を理由とした英国の対中国企業制裁に断固反対」

英国外務省はこのほど、ロシアに対する新たな制裁措置を発表し、制裁の対象には複数の中国企業も含まれていた。中国商務部（省）の報道官は2日、「英国はこれまでたびたびロシアとの関わりを理由として、中国企業を制裁リストに加える措置を取ってきた。英国のやり方は国際的な法的根拠がなく、国際連合も承認していない一方的な制裁措置であり、中国はこれに対し強い不満と断固たる反対を表明する」と述べた。

同報道官は、「ウクライナ危機をめぐり、中国は軍民両用（デュアルユース）品目の輸出を一貫して法規に基づいて厳格に管理・コントロールしてきた。中国企業とロシア企業の正常な交流・協力は干渉や影響を受けるべきではない。中国は英国に対し、中英関係発展の良好な局面の維持という見地から、誤ったやり方を直ちに是正し、関連中国企業に対する制裁を撤廃するよう促す。中国は必要な措置を取り、中国企業の正当で合法的な権利を断固守り抜く」と述べた。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年3月3日