中国商務部「米メタの中国発AIマヌス買収について評価調査」

商務部（省）の何亜東報道官は8日に行われた定例記者会見で、米Meta（メタ）社による中国発の人工知能（AI）プラットフォーム企業「Manus（マヌス）」の買収についての調査に関する質問に答えて、「商務部は関係当局とともに、この買収案件が輸出規制、技術輸出入、対外投資など関連の法律法規に適っているかどうかについて評価調査を行う」と述べた。

何報道官は、「中国政府は企業が法律法規に基づいて互恵・ウィンウィンの多国籍経営や国際技術協力を行うことを一貫して支持してきた。説明しておかなければならないのは、企業が対外投資、技術輸出、データの越境移転、海外M&A（合併買収）などの活動を行う場合は、必ず中国の法律法規に合致していなければならず、法律で定められたプロセスを履行しなければならないことだ」と述べた。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年1月9日