中国の非化石エネルギー消費総量、G7諸国と同水準

国家エネルギー局が発表したデータによると、2025年の中国の非化石エネルギー消費は、標準石炭換算で前年より約1億6000万トン増加し、「第14次五カ年計画（2021－25年）」期間における非化石エネルギー消費増加分の30％を占めた。中央テレビニュースが伝えた。

非化石エネルギーの一次エネルギー消費に占める割合は、24年に1.9ポイント上昇したのに続き、さらに約1.9ポイント上昇し、「第14次五カ年計画」で掲げられた20％の目標を大きく上回った。中国の非化石エネルギー消費総量は、G7諸国の非化石エネルギー消費総量と同程度の規模となっており、エネルギーの低炭素化が加速している。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年3月5日