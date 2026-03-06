春節9連休中における全国の博物館来館者数が過去最多の延べ8951万1200人に

春節（旧正月、今年は2月17日）に合わせて、2月15日から23日までが9連休となった中国。中国国家文物局の統計によると、9連休中、中国全土の博物館の来館者数が延べ8951万1200万人に達した。延べ7017万2700人だった前年の春節連休に比べて27.6％増加し、過去最多を更新した。中国放送網が伝えた。

中でも陝西省や江蘇省、広東省、四川省、河南省、浙江省などでは来館者数が延べ600万人を超えた。国家考古遺跡公園65ヶ所の来園者数は延べ507万4300人だった。また、中国全土の博物館が春節に合わせて展示した特色ある展示物は1万2000点に達し、社会教育活動が2万9000回以上実施された。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年3月6日