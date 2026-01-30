人気グッズ「鳳冠」に続くヒット商品誕生？中国国家博物館のグッズ「黒い馬」が話題に

中国国家博物館に収蔵されている孝端顕皇后の鳳凰の形の冠をモチーフにしたマグネット「鳳冠」。一時期、北京の文化クリエイティブグッズの中で断トツの人気を誇っていたが、現在は予約なしでも購入できるようになり、その購入数制限が廃止されてから、今月27日で27日目を迎えた。しかし、同博物館の1階にある文化クリエイティブグッズショップは今でも、この商品を買い求める客で賑わいを見せている。それと同時に、午年の春節(旧正月、今年は2月17日)に合わせて打ち出された「黒い馬」シリーズの文化クリエイティブグッズの売れ行きも急速に伸びており、多くの消費者が買い求めていた。

「黒い馬」は「鳳冠」に続くヒット商品となるか？

「鳳冠」に代わり、商品棚の「センター」に並べられている「黒い馬」は貫禄がある。その貫禄は、「鳳冠」同様にその見た目が優れているだけでなく、その希少価値が高く、縁起が良いことも関係している。

きれいに整えられたたてがみ、生き生きと力がみなぎっている双眸、そして堂々としていて、体格はがっちり、4本足の蹄だけが白いといったように、「黒い馬」もその見た目がとても美しい。

また、この馬は、中国に現存する黒釉が施された陶馬2体のうちの1体で、唐代の鉛釉を施した陶器「唐三彩」の中では、傑作中の傑作と言われており、「鳳冠」よりも希少価値が高いと言える。国家博物館の文化クリエイティブ部門の責任者・廖飛氏は、「釉の成分は、高温の環境では色が安定せず、青釉と黒釉が施された質の高い『唐三彩』作品は非常に珍しい。また、黒い馬は『ダークホース』の意味もあり、予想外に勝利した競争者を例えるのに使われることが多く、幸先が良く、春節のムードにピッタリ」と説明する。

一方、「鳳冠」は購入数制限こそ廃止されたものの、その商品開発コンセプトは引き続き採用され、文化クリエイティブ消費の新市場を牽引している。廖氏は、「『鳳冠』は実店舗において、今でも1日に3000個以上売れており、販売数が急激に減ることはないだろう。優れた文化クリエイティブというのは、私たちが宣伝しなくても、それ自体が魅力を放っており、人々の『鳳冠』に対する高い評価は変わらない」とした。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年1月30日