世界最速の高速鉄道を支える中国独自開発の蓄電池システム

全国人民代表大会代表であり四川長虹電子控股集団の柳江会長は3月9日、第14期全国人民代表大会第4回会議の第2回「代表通路」で、「現在試験運行が進められている高速列車『CR450』は、現在世界最速の高速鉄道車両であり、その非常用電源には当社が独自開発したリチウムイオン蓄電池パックが採用されている。継続的な設計改良とシミュレーション試験を経て、蓄電池システムの重量は約2000キログラムから920キログラムへと削減され、車両全体の要求を満たした。これによりCR450が中国の大地を疾走し、新たな『中国のスピード』を生み出すことを支えている」と述べた。新華社が伝えた。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年3月10日