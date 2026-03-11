民間企業が力を発揮 中国1-2月の物品貿易額が前年比18.3％増
人民網日本語版 2026年03月11日13:38
税関総署が3月10日に発表したデータによると、2026年1-2月には、中国の物品貿易の輸出入総額が前年同期比18.3％増の7兆7300億元（1元は約23.0円）に達した。輸出・輸入ともに急速に増加し、そのうち民間企業の活力が目立った。また、ASEAN、欧州連合（EU）、「一帯一路」（the Belt and Road）共同建設国との貿易が力強い伸びを示し、対外貿易は安定の中で成長の流れを保ち、レジリエンスと活力がさらに顕在化した。
（編集KS）
「人民網日本語版」2026年3月11日
