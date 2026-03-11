収穫期迎えた江西省万年県のブルーベリー　テクノロジー活用で村民の増収を実現

江西省上饒市万年県の現代農業モデルパーク内にある江西竜聚首生態農業有限公司ブルーベリー拠点には、近代的な無土栽培技術が採用されており、ブルーベリーの根系が「汚染ゼロ」の固形培地耕に伸びているほか、スマート施肥・水分管理一体化システムも採用されていて、効率的な管理を実現している。そして、ブルーベリーが収穫されてから出荷、販売されるまで新鮮度を保つ仕組みを採用することで、省内だけでなく、広東省や福建省、浙江省、上海市などまで出荷されており、4村の村民100人以上が自宅近くで働き、収入を増やすことができている。ブルーベリー拠点では、作業員のほか、観光客もブルーベリーの収獲やパッキング作業を体験できるようになっている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年3月11日