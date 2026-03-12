中国、「世界最強」の炭素繊維を開発！直径は髪の毛の10分の1未満

11日、中国が独自に開発したT1200級超高強度炭素繊維が世界初公開された。この技術的ブレイクスルーは世界の技術的空白を埋めるものであり、中国が超高強度炭素繊維の生産分野において重要な飛躍を遂げたことを示している。

今回世界初公開されたT1200級超高強度炭素繊維は中国建材集団が独自に開発したものだ。注目すべきは、これは実験室の試作品ではなく、すでに百トン規模の量産能力を備えた工業製品になっていることだ。これにより、中国は同規格の炭素繊維を百トン規模で量産できる世界初の国となった。

簡単に言えば、T1200級炭素繊維の直径は人間の髪の毛の10分の1も満たないが、引張強度は普通の鋼材の10倍に達し、密度は鋼材の4分の1に過ぎず、軽量かつ強靭という優れた特性を持つ。これらの優れた性能により、航空宇宙、低空経済（低空域飛行活動による経済形態）、人型ロボットなどの戦略的新興産業分野に幅広く応用できる。（編集SC）

「人民網日本語版」2026年3月11日