重慶の13歳の少年がストリートダンスの世界大会で優勝！

優勝が決まり仲間と記念写真を撮影する李勇秋くん。

フランスのパリで今月7日と8日に開催されたストリートダンスの世界大会「Juste Debout」において、中国・重慶の少年・李勇秋くん（13）が、中国伝統武術を織り交ぜたブレイクダンスを披露し、40ヶ国・地域以上から来たダンサーを抑えて、「ジュニア部門」で見事優勝した。中国の少年が世界チャンピオンになっただけでなく、中国の伝統文化と世界のストリートダンスのトレンドが「化学反応」を起こし、光り輝いた結果となった。

決勝の会場では、世界各地から集まったトップダンサーに交じり、李くんはおじけづくことなく、中国伝統武術の酔拳の動きをフットワークに織り交ぜたダンスを堂々と披露。リズムに合わせたステップに、会場は大いに盛り上がった。

13歳で世界チャンピオンになった李勇秋くん。

優勝が決まり、李くんは「『絶対に優勝してみせる』と思いながら踊っていた。世界の人たちに、中国の次世代のダンサーの強靭性と創造性を見てもらいたかった。どれだけ努力を払わなければならないとしても、価値がある」と興奮気味に話した。

そして、「海外の大会に出場するのは今回が初めてで、世界チャンピオンになったのも初めて。小さな夢を一つ叶えた。今後は、自分のスタイルでストリートダンスを表現し、一人でも多くの人にその魅力を知ってもらいたい」とした。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年3月16日