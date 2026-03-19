【音声ニュース】韓国ソウル市内の全ての地下鉄駅でウィーチャットペイの利用が可能に

韓国ソウル市内の全ての地下鉄駅で今月17日から、ウィーチャットペイを使って切符を購入できるようになった。中国人観光客はソウル地下鉄の1号から8号線の全ての駅の自動券売機で、ウィーチャットペイを使って切符を購入できる。今回の取り組みは、昨年の釜山地下鉄に続く、ウィーチャットペイと韓国の公共交通システムによる新たな提携となった。

昨年、全国に先駆けて釜山地下鉄でウィーチャットペイが利用できるようになり、「とても便利で、切符をスムーズに購入できる」と中国人観光客の間で好評となっていた。そして、ソーシャルメディアでは、「ソウルの地下鉄でも早く使えるようにしてほしい」といった声が寄せられていた。これまでソウルの地下鉄に乗る場合は、現金が必要で、事前に両替や小銭の準備が必要だったため、手間がかかり、効率が悪く、不便と感じる観光客が多かった。今回、ソウル地下鉄でもウィーチャットペイが利用できるようになり、その移動を巡るウィークポイントが改善された。

「人民網日本語版」2025年3月19日