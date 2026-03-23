上海ディズニーリゾートの10周年記念イベントスタート

上海ディズニーリゾートは20日、「With You, It's Magic+（あなたとならもっとマジカル）」をテーマとした10周年記念シリーズイベントをスタートした。上海ディズニー開園10周年を記念して、一連のエンターテインメント公演・テーマ装飾・スペシャルメニュー・限定グッズなどが新登場した。新華網が伝えた。

2016年6月16日に開園した上海ディズニーは、開園後も拡張を続けており、園内には現在、8つのテーマエリアがあり、9つ目となるテーマエリアと、パークに隣接する3軒目と4軒目となるディズニー直営ホテルの建設が進められている。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年3月23日