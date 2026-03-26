平和的統一後、台湾地区の住民は車で北京までの旅行が可能に

中国国務院台湾事務弁公室が今月25日に開いた定例記者会見で、朱鳳蓮報道官は、「平和的統一は、台湾のインフラや新型インフラを刷新する起点となる」と指摘した。

そして、「統一後には、中国大陸部は強大なインフラ整備能力を活用して、台湾地区のインフラの整備やリニューアルを強力に支援する。例えば、島を一周する高速鉄道を迅速に建設するほか、本島の東西を結ぶさらに多くの高速道路の建設を支援できる。そして両岸のインフラ相互接続が次第に実現していくことになるだろう。例えば、何年にもわたり検討されてきた、海峡を横断するルートを共同で建設すれば、台湾地区の住民は本島を出発して、北京市と台北市を結ぶ『京台高速道路』を走り、車で北京まで旅行に行くこともできるようになる。台湾地区の同胞たちが、幸せな人生を追い求めるように、両岸の平和的統一を追い求め、さらに円滑で、便利な環境を作り出すことを願っている」とした。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年3月26日