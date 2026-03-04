2026年春節連休　中国人の旅行消費総額が8千億元突破

資料写真（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

中国人民政治協商会議第14期全国委員会（全国政協）第4回会議の記者会見が3日、北京で行われた。劉結一報道官によると、今年の「史上最長」となった春節（旧正月、今年は2月17日）連休期間には、飲食、娯楽、ショッピングが旺盛な勢いを示し、中国人の旅行消費総額は前年同期比1264億元（1元は約22.8円）増の8034億元を超え、活況が際だった。また、春運（春節期間の帰省・Uターンラッシュに伴う特別輸送体制）期間における社会全体の地域を跨いだ移動者数は延べ95億人に達すると見込まれており、世界中の人が平均1回以上出かけたのに相当する数字となり、中国のあふれる活力が映し出された。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年3月4日