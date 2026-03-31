中国2025年のSF産業、総売上高が1261億元に到達

中国科学技術協会と北京市政府が共催する2026中国SF大会が3月27日午前、首鋼園で開幕した。開幕式では、中国科学普及研究所が「2026中国SF産業報告」を発表した。2025年、中国のSF産業の総売上高は1261億元（1元は約23.1円）に達し、3年連続で1000億元の大台を突破した。中国のSF産業は質の高い発展の新たな段階へと着実に歩みを進めている。人民網が伝えた。

過去10年間近くにおける中国のSF産業の売上高推移。画像提供：中国科学普及研究所

報告は、SF読書、SF映像、SFゲーム、SF関連グッズ、SF文化観光の5つの中核分野を網羅し、中国のSF産業の年間発展の特徴と今後の動向を重点的に分析している。

報告によると、SF読書産業の年間売上高は51億9000万元で、8年連続の成長を実現し、SFネット文学がデジタル読書の主要な成長エンジンとなっている。SF映像産業の年間売上高は前年比21.6％増の81億6000万元で、国産SFドラマやアニメの影響力が持続的に向上し、AIGCによるショート動画が急速に台頭している。

ゲーム産業の年間売上高は779億1000万元に達し、国産SFゲームは海外市場で際立った成果を示している。SF関連グッズ産業の年間売上高は同179.4％増の70億7000万元に急成長し、オリジナルIPが市場の中核的な原動力となっているほか、AI玩具などの新たな形態の製品が市場に新たな活力をもたらしている。

SF文化観光産業の年間売上高は同13.8％増の277億7000万元となった。テーマパークが中核的収益を担い、中国オリジナルのアトラクションが増加し続けている。さらに、VR大空間、没入型展示、イマーシブ・エンターテインメントなどの新たなシーンが体験の可能性をさらに広げている。

また、今年の報告では新たに2つの観察指標が追加された。SF関連技術・設備の年間売上高は247億4000万元に達し、デジタルコンテンツ制作技術を主体とし、AIを牽引力とし、没入型体験を特色とする異分野融合の応用構造が形成された。さらに、中国SFの年間検索関心度は同203.3％増と急増し、社会現象を巻き起こすIPの海外視聴者層も拡大を続けている。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年3月31日