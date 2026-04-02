【音声ニュース】世界データ機構が北京で設立　デジタル経済の発展・繁栄を目指す

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世界データ機構が3月30日、北京市で設立された。世界データ機構準備委員会によると、同機構の英語名称は「World Data Organization」で、略称は「WDO」。世界のデータ分野の関連機関と個人が自発的に結成した非政府・非営利の専門的国際団体であり、「データ格差の解消、データ価値の発揮、デジタル経済の繁栄」を目指す。

同機構は今後、グローバルなデータ協力・ガバナンスの実践を推進し、コンプライアンスへの合致、安全性と信頼性の高さを基礎として、データを効率よく交換し合理的に利用するためのルートを積極的に探求し、グローバルデジタル経済の発展に向けて着実なサポートを提供することに力を入れるという。

「人民網日本語版」2025年4月2日