「張雪機車」の国際レース優勝で、バイクにプリントされた砂糖も爆売れ

中国のバイクメーカー「張雪機車（ZXMOTO）」がこのほど行われた国際モーターレースで優勝すると、優勝したバイクの車体にプリントされた「麻陽古法紅糖」も大きな注目を集め、注文が殺到している。張雪機車を創業した張雪氏は湖南省懐化市麻陽苗（ミャオ）族自治県の出身。「麻陽古法紅糖」は麻陽特産の紅糖（赤砂糖）だ。張氏はこのような方法で、故郷の特産品を国際モーターレースの場でPRした。

4月1日、ECプラットフォームで麻陽古法紅糖を取り扱う複数の店舗経営者が、「張雪機車の優勝で、うちの商品の注文がさらに伸びた」と話した。ある経営者は、「ここ数日は毎日1000件以上の売り上げがある」とし、別の経営者は、「爆売れ状態だ。故郷の特産品を応援してくれる麻陽出身の張氏に感謝している」と話した。中には、商品名のところに「張雪機車と同じ優れもの」とラベルを添え、「現在は仕入れ価格が上昇している。農家のところでも工場でも値上げしている」と明かした経営者もいる。

ECプラットフォームのデータによると、ある取り扱い店舗では、麻陽古法紅糖の購入者が24時間で400人を超えたという。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年4月2日