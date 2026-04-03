【音声ニュース】3月21日は第1回「国際太極拳の日」 世界の太極拳愛好者が祝う
人民網日本語版 2026年04月03日14:33
現地時間3月21日、第1回「国際太極拳の日」を祝い、太極拳を披露するハンガリーの太極拳愛好者（撮影・コンチ・マートン）。
2025年11月に行われたユネスコ第43回総会の審議で、毎年3月21日(北半球の春分の日)を「国際太極拳の日」とすることが決議された。そして、今年の3月21日に第1回「国際太極拳の日」を迎えた。
「春分の日」が「国際太極拳の日」に選ばれたのは、「昼と夜が等分で寒暖が穏やか」という自然の規律に呼応し、「陰」と「陽」の調和を象徴する天と人は本来一体であるとする「天人合一」という太極拳の哲学的思想とも合致している。またこれはユネスコが定める初の武術関連の国際デーとなっている。
「人民網日本語版」2026年4月3日
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