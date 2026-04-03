【音声ニュース】活力に満ちた上海外高橋の海通埠頭　次々と船積みされる国産車

上海市の上海外高橋にある海通自動車運搬埠頭の様子（3月24日、ドローンによる撮影・方喆）。

上海外高橋にある海通自動車運搬埠頭では、真新しい国産自動車が埠頭に停泊中の自動車運搬船に1台また1台と船積みされている。同埠頭は第14次五カ年計画期間に外高橋の「1つの港」から発展して、上海臨港に位置する南港埠頭、江蘇省にある太倉埠頭とともに「2港3エリア」の協働発展の体制を形成するようになった。同埠頭は現在、国際自動車運搬航路12本が開通し、航路ネットワークは世界135ヶ国・地域の295ヶ所の港湾まで広がっている。2026年1月から2月においては、同埠頭を運営する上海海通国際自動車埠頭有限公司の「2港3エリア」での自動車取扱量は、前年同期比27.71％増の77万200台に達した。

「人民網日本語版」2026年4月3日