【音声ニュース】内蒙古で今年初となる観光特別列車が運行

中国鉄路呼和浩特局集団有限公司によると、内蒙古自治区各地からやって来た旅客700人以上を乗せた、観光特別列車Y75号が3月17日午後10時47分、呼和浩特東駅から出発し、江蘇省と浙江省各地を巡る11日間の旅が始まった。これは、内蒙古自治区で今年初めて運行された観光特別列車となった。

Y75号は全車両に空調設備が完備された寝台列車で、旅客は一等寝台と二等寝台から選ぶことができる。プロのガイドや医師も乗り込んでおり、日中には乗客は下車して観光スポットを楽しみ、夜になると列車に乗ってまた別の目的地へと向かうというスタイルが採用されている。南京や鎮江、蘇州、烏鎮、普陀山、舟山、奉化、寧波、杭州など9都市にある特色あふれる観光スポット30ヶ所以上を結んでおり、旅客は一度の旅行で江蘇省と浙江省の観光スポットを堪能できるようになっている。

同列車は高齢の旅客にも配慮されている。例えば、ナイトライトが設置されているほか、呼び出しボタン、簡易式の杖などが完備されており、高齢者向けに革新的なサービスが提供されている。高齢者にワンストップ式できめ細かな配慮あるサービスを提供することで、旅客が安心して、快適な旅を楽しむことができるよう全力でサポートされている。

「人民網日本語版」2026年4月3日