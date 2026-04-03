中国の清明節3連休中に延べ230万人以上が出入国（境）の見込み

清明節（先祖を祭る中国の伝統的な祭日、今年は4月5日）に合わせて4月4日から6日が3連休となる中国。中国国家移民管理局の今月1日の情報によると、3連休中、中国全土の出入国（境）検査所から出入国（境）する人の数は前年同期比11.1％増の延べ230万人以上に達する見込みだ。これを受け、同局は旅客が安全、かつ効率良く、円滑に出入国手続きを済ますことができるよう、出入国（境）検査所における特別な取り組みを計画している。新華社が伝えた。

中国国家移民局は、出入国（境）する予定の旅客に対して、渡航前に出入国（境）検査所の混雑状況や出入国手続き状況を随時チェックするほか、出入国（境）に必要な証明書、査証（ビザ）、通行証などの有効期限が切れていないか確認しておくようにと呼び掛けている。また出入国手続きの過程で、困難に直面した場合は、国家移民管理機関のホットライン12367に連絡したり、現場で勤務している移民管理警察にサポートを求めるようにとしている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年4月3日