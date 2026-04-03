中国で「正義のために勇敢に行動した人」に認定された人が17.8万人以上に

中国共産党中央委員会政法委員会は今月2日、中国全土の「見義勇為人員」（正義のために勇敢に行動した人）に認定された人の数が累計で17万8000人以上に達したことを明らかにした。多くの正義のために勇敢に行動した英雄が人命や財産を守るために、貴重な命を捧げており、2025年だけでもその数は96人に達した。新華社が伝えた。

正義のために勇敢に行動するというのは中華民族の伝統的な美徳で、新時代の社会において正しい気風を発揚する基調となる精神だ。「見義勇為模範」（正義のために勇敢に行動した模範）は危険を目の前にしても、勇敢に立ち向かい、熱い思いを抱いて、命がけで国の安寧を守り、人々を危険から救っている。

中国の中華見義勇為基金会は清明節（先祖を祭る中国の伝統的な祭日、今年は4月5日）に合わせて今月4日から6日の3連休に、中国長安網や中央政法委長安剣などの微信（WeChat）の公式アカウントで、「清明節に正義のために勇敢に行動した英霊と犠牲者を追悼する活動」を実施し、英雄の勇敢な行動を振り返り、献花し、追悼する。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年4月3日