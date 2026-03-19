今年1‐2月に日本訪問した中国大陸部の観光客が前年同期比で54.1％減に

日本政府観光局(JNTO)が18日に発表したデータによると、今年1月と2月に日本を訪問した中国人観光客(大陸部)は前年同期比54.1％減だった。月別で見ると、1月が前年同期比60.7％減、2月が同45.2％減だった。新華社が伝えた。

日本の高市早苗首相が台湾地区に関わる誤った発言を行ってから、中国大陸部から日本を訪問する観光客は減少の一途をたどっており、日本の小売り業や宿泊業、飲食業といった多くの業界が影響を受けている。

日本厚生労働省のデータによると、1月、日本の宿泊業・飲食サービス業の新規求人数は前年同月比で13.8％減だった。厚生労働省の責任者は、「一部の業界は中国人観光客が減ったため、求人を控える動きがみられた」と説明した。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年3月19日