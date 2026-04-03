順調に進む雄安新区スタートエリア都市文化広場プロジェクト建設　河北省

河北省雄安新区スタートエリアの都市文化広場プロジェクトはこのほど、主体構造の上棟が完了し、現在、内装・カーテンウォール・機電設備の各種施工作業が行われている。新華網が伝えた。

同プロジェクトの総建築面積は8万平方メートルを上回り、大劇場・音楽ホール・美術館などの主要施設が含まれる。雄安新区における重要な公共文化のランドマークとして、文化展示、レジャー・娯楽、市民活動を一体化した同プロジェクトは、完成後、市民の精神文化生活を豊かにするほか、スタートエリアの都市機能やインフラをさらに充実させ、都市空間のレイアウトを最適化し、特色ある都市景観を形成し、地域の文化的な奥深さを象徴し、都市の品格を高める核心的なキャリアとなるとみられている。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年4月3日