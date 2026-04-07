“新渝忠客2180”正式投入运营。该船为航行于三峡库区重庆忠县段的一艘客运轮渡，每日一班，往返于忠县县城和洋渡镇之间，承担沿线民众日常出行和农产品运输任务。“新渝忠客2180”是“渝忠客2180”的新船。在网络上，“渝忠客2180”被网友亲切称为“背篓轮渡”。

このほどそうした人々を運ぶ新しい船「新渝忠客2180」が運航を開始した。同船は三峡ダムエリアの重慶市忠県区間を運航する旅客輸送フェリーで、毎日1往復運航し、忠県の中心部と洋渡鎮を結び、周辺住民の日常的な外出や農産品の輸送に利用される。同船は「渝忠客2180」の後継船で、ネットでユーザーから「カゴを背負ったフェリー」と親しみを込めて呼ばれている。

据悉，此次投入运营的新船在安全、环保、舒适性上全面提升。其中，抗风能力达8级，远超老船标准；船舶结构强度、稳性、动力配置全面升级；客舱布局优化，加大农产品存放区，配备空调与隔热设施，更加舒适便捷，但票价保持不变。

紹介によると、「新渝忠客2180」は安全性と環境保護性能、快適性が全面的に向上し、そのうち風圧抵抗力は8級(17.2～20.7m/s)に達し、これまでの船の水準を大幅に上回っている。また船体構造の強度、安定性、動力配置も全面的に向上。さらに客室の配置が最適化され、農産品を置くスペースが拡大し、空調設備と断熱設備が設置されている。快適性とスピードはアップしたが、料金はアップすることなく、これまでのままとなっている。