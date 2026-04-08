中国の広告業売上高が初めて2兆元を突破　デジタル・スマートが牽引

国家市場監督管理総局は4月7日、2025年に全国の事業機関と一定規模以上の企業（年売上高2000万元以上の企業）の広告事業の売上高が初めて2兆元（1元は約23.1円）を突破して2兆502億1000万元に達し、2020年の2倍に達し、この間の年平均増加率は16.8％だったと発表した。

デジタル・スマート化技術が広告業の成長を牽引するエンジンとなり、産業発展の力強い原動力となった。データを見ると、25年のインターネット広告売上高は前年比34.6％増の1兆3574億3000万元となり、広告売上高全体に占める割合は66.2％に上った。広告発信の形態を見ると、インターネット広告の売上高が1兆2518億4000万元で、各種媒体での広告売上高に占める割合が89.1％に達した。

地域別の発展状況を見ると、東部、中部、西部の順で段階的な格差がある局面がより均衡化する傾向にある。全国には広告事業売上高が100億元を超えた省・自治区・直轄市が19ヶ所あり、そのうち北京市、上海市、広東省、浙江省の売上合計は1兆4041億8000万元に達して、全国の68.5％を占め、この割合は第13次五カ年計画（2016～20年）末に比べて5.5ポイント低下して、地域の発展格差がより一層縮小した。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年4月8日