世界ジオパーク、中国の2ヶ所が追加

四姑娘山（写真提供・四姑娘山管理局）。

国家林業・草原局の発表によると、フランスのパリで開催されている第224回ユネスコ執行委員会において、浙江省の常山と四川省の四姑娘山が審議を経て、正式に世界ジオパークに認定された。これにより中国の世界ジオパークは51ヶ所に増加し、中国全土の24省・自治区・直轄市および香港特別行政区に分布することとなった。

常山世界ジオパークは浙江省衢州市常山県に位置し、面積は1034.10平方キロメートル。公園には新原生代から新生代までの連続した地層が保存されている。アジア東部の10億年弱にわたる地質変化の歴史において、地層の連続性が最も高い地域の一つであり、筆石や三葉虫などの古生物化石を多く留めている。

人参果坪（写真提供・四姑娘山管理局）。

四姑娘山世界ジオパークは四川省阿壩（アバ）蔵族羌（チャン）族自治州小金県内の、青蔵高原（チベット高原）と四川盆地の移行帯に位置し、面積は2764.01平方キロメートル。所在地の古テチス海の変化から青蔵高原東縁の隆起に至る地質変遷の歴史を記録しており、重要な科学的価値と国際的な対比としての意義を有する。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年4月16日