中国空軍機「運-20B」が13回目となる在韓中国人民志願軍烈士の遺骨帰還のため訪韓

中国空軍の大型軍用輸送機「運-20B」1機が20日午後、13回目となる在韓中国人民志願軍烈士の遺骨を中国に帰還する任務を遂行するため、華中地域のある空港を出発した。中国軍網が伝えた。

中国空軍の大型軍用輸送機「運-20B」が13回目となる在韓中国人民志願軍烈士の遺骨を中国に帰還する任務を遂行するため離陸する様子。

空軍はこれに合わせ、帰還任務のミッションパッチを発表した。ミッションパッチは、中国人民志願軍兵士、中国人民志願軍の胸章、「運-20B」と「殲-20」4機の輸送編隊、新時代の将兵、平和の鳩などのイラストで構成されており、「英雄1950」と「回家2026」の文字がデザインされており、英雄の帰還と血の継承を象徴し、歴史を刻み、烈士たちを追悼する真摯な思いが込められている。

13回目となる在韓中国人民志願軍烈士の遺骨帰還任務のミッションパッチ

中国空軍が「運-20B」を在韓中国人民志願軍烈士の遺骨帰還任務に派遣するのは、今回が初めてとなる。「運-20B」が帰路で中国領空に入った後、中国空軍「殲-20」が4機体制で護衛にあたる。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年4月21日