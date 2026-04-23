【音声ニュース】モザンビーク大統領が長沙で「メイド・イン・チャイナ」を体験

モザンビークのダニエル・チャポ大統領が16日から22日にかけて、国賓として中国を訪問した。チャポ大統領は16日に湖南省に到着し、就任後初の訪中日程を開始した。先進製造企業への訪問、内陸開放港の視察、革命ゆかりの地の見学など、湖南省での3日間の日程は忙しくも充実したものであり、チャポ大統領は中国の発展の鼓動を感じ取り、経済・貿易協力の新たな機会を探った。

チャポ大統領は18日、湖南省長沙市にある三一星沙産業パークを視察し、新エネルギー製品に強い関心を示した。また、三一重工製の電動リーチスタッカーに乗り込み、技術者の指導のもとで操作を体験した。

「人民網日本語版」2026年4月23日