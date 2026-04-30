中国1-3月の文化企業の売上高が3兆5569億元に

中国国家統計局が4月29日に発表したデータによると、第1四半期（1－3月）、文化企業の生産と経営が安定の中で好転し、一定規模以上（年売上高2000万元以上の企業）の文化及び関連産業の企業の売上高が前年同期比6.4％増の3兆5569億元（1元は約23.4円）に達した。なかでも、文化関連の新業態業界が引き続きけん引役を果たし、娯楽用スマートドローン製造やマルチメディア・ゲーム・アニメ・デジタル出版ソフトウェア開発など6業界の「小分類（中国の業界は『部門類』、『大分類』、『中分類』、『小分類』の4つに分類）」の売上高が2桁増を実現した。また、文化サービス業も急成長を遂げており、売上高が前年同期比9.9％増に達した。

（編集KN）

「人民網日本語版」2026年4月30日