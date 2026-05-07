歴史を胸に平和と友好の未来を築く

中日関係は戦争の過去だけ語られるべきではなく、両国は千年にわたり互いに文化や思想を影響し合い、両国が協力することで、アジアだけでなく世界全体の安定と発展に大きく貢献できると作者は信じる。

私たちが毎日当たり前のように過ごしているこの平和な日には、長い歴史の中で多くの犠牲と反省の上に築かれてきたものである。友達と笑い合い、安心して眠れる生活はほんの八十年前には存在しなかった。日本を含むこの地域は、かつて戦火に包まれ、多くの命と未来が失われた。

第二次世界大戦において、日本は軍国主義のもとでアジアへの侵略を激化させ、中国をはじめ多くの国々に深い傷を残した。戦争中に起きた人道的でないさまざまな出来事は、中国の人々に計り知れない苦しみと悲劇をもたらした。特にハルビン市にある侵華日軍第七三一部隊罪証陳列館を訪れた際には、生体実験や化学兵器の使用といった非人道的な行為の痕跡が生々しく残されており、その恐ろしさと歴史の重さを強く実感した。このような記憶はいまなお日中関係に深い影響を与え、歴史の教訓として私たちの胸に刻まれている。当時の日本にも戦争に反対し、平和を求めて声を上げた人が存在したが、その意見は権力によって抑圧され、ファシズムと軍国主義によって軍国主義が国家を支配した。軍国主義とは国家が軍事力を絶対視し、戦争を正当化する思想であり、ファシズムとは少数の権力が国民の自由を奪い異なる意見を排除する政治体制で、社会に深い分断と悲劇をもたらした。それは、私たちが理想としている平和社会とは真逆のものである。だからこそ、私たちは歴史を正しく見つめ直す必要がある。歴史は、単に過去を学ぶだけでなく、未来をどう生きるかを考える「鐘」である。しかし、日中関係は戦争の過去だけで語られるべきではない。実際、両国は千年にわたり互いに文化や思想を影響し合ってきた。遣唐使の時代、日本の知識人たちは中国から最新の技術や、制度・思想を学び、それを基に日本の文化が栄えました。「漢字」「儒教」「仏教」などの共通文化的基盤は今も、私たちの生活に深く根付いている。言い換えれば、日本と中国は異なる国でありながら、精神的にも、文化的にも兄弟のような関係を持ち続けてきたのである。学生の交流や観光、文化イベントを通して若い世代の相互理解も進んでいる。特に近年では、気候変動や感染症といった地球規模の課題に対して、科学技術や政策面での協力が必要になっている。日中両国が協力することで、アジアだけでなく世界全体の安定と発展に大きく貢献できる。しかし、その一方で、歴史認識の違いや領土問題、政治的な緊張が両国の関係を揺さぶってきたのも事実だ。そのような時こそ、私たち若い世代が冷静に歴史を見つめ、相手の立場を理解しようとする姿勢が必要である。感情的な対立ではなく、共通点を見出し、違いを尊重し歩み寄ることが未来の平和を築く鍵になる。私たちが目指すべきは「五大家園」すなわち「平和・安寧・繁栄・美しさ・友好」という五つの価値を有した社会である。こうした価値観は日中両国が共有しうる理想であり、またアジア全体、ひいては世界にとっての希望でもある。環境問題、貧困、紛争など、国境を越えて人類が直面する問題に対処するには、相互理解と協力が不可欠だ。

私たち高校生にできることはまだ小さいかもしれない。しかし、日中の歴史を学び、互いの文化を尊重し、対話を重ねていく姿勢こそが、未来の平和をつくる第一歩となる。むしろ、教科書では伝えられていない実体をSNSや実際にいってみたりすることで知ることができる。また、そのことを友人や家族と語ったり、日中の歴史についてさらに深く調べたりすることも大切だと考える。それらの一つ一つが未来を変える小さな力になると私は信じている。過去に多くの命が失われたからこそ、今を生きる私たちには、平和を守り続ける責任がある。歴史を他人事ではなく自分事として受け止め、そこから得た気づきを共に生きる。それこそが、戦争の悲劇を二度と繰り返さないための最も確かな道だ。日中両国の過去の痛みを乗り越え、手を取り合いながら、未来のために協力していくことを、私は心から願っている。（文・今野あかり）

コンテストについて

中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年を記念し、中華人民共和国駐新潟総領事館が主催し、新潟県日中友好協会、山形県日中友好協会、福島県日中友好協会、宮城県日中友好協会、中国国際航空仙台支店、中国東方航空新潟支店、中国南方航空新潟支店が協力したエッセイコンテストが2025年7月から9月まで行われた。「歴史を教訓に、未来を共創する」をテーマとした同コンテストには、作品計41編が寄せられ、審査委員会による選考の結果、17編が入賞した。作品には歴史を銘記し未来へ向かう提言が数多く示され、中日双方が手を携え、アジア運命共同体の構築を共に推進していくことへの期待が込められていた。

「人民網日本語版」2026年5月7日