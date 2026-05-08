上海で2028年ロサンゼルス五輪予選シリーズが開催へ

国際オリンピック委員会（IOC）は今月7日、2028年ロサンゼルス五輪予選シリーズを中国の上海と日本の東京、カナダのモントリオール、米国のオーランドの4都市で開催すると発表した。2024年パリ五輪の予選シリーズも上海で開催された。

アジアの上海大会と東京大会は2028年5月に、北米のモントリオール大会とオーランド大会は同年6月に開催される。現時点で、各大会の実施競技種目はまだ確定されていないが、バスケットボール3人制、ビーチバレー、自転車BMXフリースタイル、スポーツクライミング、フラッグフットボール、スケートボードの6競技の実施が計画されている。IOCは、2024年のパリ五輪に向けて五輪予選シリーズを創設し、まず、自転車BMXフリースタイル、スポーツクライミング、スケートボードの3競技が実施された。そして、今回から、バスケットボール3人制、ビーチバレー、フラッグフットボールが追加された。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年5月8日