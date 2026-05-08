今年もハート形記念コインが発行　注目集まる

中国人民銀行（中央銀行）は7日、2026年版吉祥文化金銀記念コインセットを2026年5月10日に発行すると発表した。同セットは計6枚のコインからなり、そのうちハート形の2枚が特に注目を集めている。

同セットは金のコイン3枚と銀のコイン3枚の計6枚。表面はいずれも「吉祥」の文字が入ったデザインで、中国伝統のおめでたい文様が添えられ、国名と発行年も入っている。

吉祥文化コインは2015年から連続して発行され、ハート形コインも含まれており、毎年人気を博している。ハート形コインが入っていることと、「愛している」という意味の「我愛你」に発音が似ている5月20日付近に発行されることから、市場では「520記念コイン」と親しみを込めて呼ばれている。ハート形コインのうち、重さ3グラムの金のコインは最大発行枚数が2万枚、重さ30グラムの銀のコインは最大発行枚数が4万枚となっている。

（編集KS）

「人民網日本語版」2026年5月8日