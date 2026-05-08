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5日迎来二十四节气中第七个、夏季的第一个节气——立夏。中央气象台预计，未来几天全国多地升温显著，夏季版图开始向北扩张，将多次出现30摄氏度以上的高温天气。值得注意的是，世界气象组织表示，曾导致全球气温创下历史新高的厄尔尼诺现象预计将于今年年中再次出现。

二十四節気の7番目で、夏の最初の節気となる「立夏」が5月5日に到来した。中央気象台の予報によると、この先数日間にわたり、中国の多くの地域で気温が目に見えて上昇し、「夏の暑さ」がその勢力を北へと広げ、多くの地域で30度を超える高温になるとしている。世界気象機関（WMO）は、過去に世界の気温を史上最高まで押し上げたエルニーニョ現象が今夏に再発生すると予測している。

国家气候中心最新监测也显示，目前赤道中东太平洋海表温度持续升高，预计5月进入厄尔尼诺状态，于夏秋季形成一次中等及以上强度的厄尔尼诺事件。

国家気候センターの最新のモニタリングによると、赤道中・東部太平洋の海面の水温が高まり続けており、5月にはエルニーニョ状態となり、夏から秋にかけて中程度以上のエルニーニョ現象になりそうだ。

近年来全球不断刷新高温天气的纪录。气象组织此前发布的新闻公报显示，2023年到2025年是全球有观测记录以来最热的3年，其中2024年是有记录以来最热的年份，其全球平均气温比工业化前水平高出了约1.55摄氏度，也成为首个突破《巴黎协定》1.5摄氏度温控目标的年份。而根据国家气候中心的数据，2025年夏季（6月至8月）则是中国有观测记录以来最热的夏天，全国平均气温和多项高温纪录均达到了历史新高。

近年、世界の平均気温は過去最高を更新し続けており、懸念が高まっている。WMOが発表している報告書によると2023年から2025年は、観測史上最も暑い3年間だった。なかでも2024年は観測史上最も暑い1年で、平均気温は産業革命前の水準と比べて1.55度上回った。そして、パリ協定で策定された気温上昇抑止目標とされる「1.5度」を単年で初めて超えた。中国国家気候センターのデータによると、2025年の夏季（6‐8月）、中国も観測史上最も暑い夏となり、全国の平均気温や多くの高温関連の記録が過去最高を更新した。

就中国社交媒体流传的地球即将迎来“140年以来最强级别厄尔尼诺”的言论，国家气候中心专家表示，考虑到厄尔尼诺影响的滞后性，现在断言还为时过早，但相关风险在显著上升。

中国のソーシャルメディアで流れている「地球は間もなくここ140年で最も強いエルニーニョ現象を迎える」という噂について、国家気候センターの専門家は、「エルニーニョ現象は一定期間続くため、現時点で、断言することはできないが、関連のリスクは高まり続けている」との見方を示している。