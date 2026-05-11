中国1-3月の金消費量が303.292トンに

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中国黄金協会が9日に発表したデータによると、2026年第1四半期（1-3月）には、中国の金の生産量は81.065トン、消費量は303.292トンに達した。

同期の金消費量は同4.41％増の303.292トンとなり、そのうちアクセサリー類は同37.10％減の84.620トン、ゴールドバー・金貨類は同46.40％増の202.062トン、工業用途・その他用途は同7.43％減の16.610トンだった。

同協会の分析によると、国際市場で金価格が高値で推移していること、金価格が大幅に変動していることの影響を受けて、中国国内で金のアクセサリー類の消費が下振れ圧力を受け、消費量が減少を続けた。これと同時に、金の投資需要が旺盛で、ゴールドバーと金貨が市場の人気投資商品になり、銀行を通じた販売ルートでのゴールドバーの販売量が大幅に増加した。このほか、金価格の高騰が工業企業の金利用コストを押し上げ、これにともなって金の需要が一定程度低下したこともあるという。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年5月11日