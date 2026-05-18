広西壮族自治区柳州市でM5.2の地震　3人が行方不明

中国地震台網の正式な測定によると、5月18日午前0時21分、広西壮（チワン）族自治区柳州市柳南区でマグニチュード(M)5.2の地震が発生。その後もM2.2―3.2の地震が計5回発生した。

地震発生後、柳州市の地震救助指揮部が時を移さずに緊急時対応メカニズムを始動し、緊急時対応、公安、消防救援、自然資源、住宅・都市農村建設、交通、電力、水務、及び民兵チームなどから、人員の捜索救助や被災者の避難などを展開する救助要員を統合的に動員した。柳州消防救援局は人命探査装置や災害救助犬、ドローン、大型建設機械などを使って、行方不明者の捜索を行っている。

5月18日午前4時、家屋13棟が倒壊し、4人が病院に搬送された（命に別条なし）ほか、3人が行方不明になり、約7000人が避難所に移送された。被災地の通信や電気、水道、ガスなどは問題なく使用でき、交通機関と道路も通常通り通行できる状態という。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年5月18日