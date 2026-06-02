メモリ価格が10倍近く値上がり　1億元レベルの高額輸出注文が増加

第1四半期（1-3月）には、中国の集積回路の輸出額が前年同期比77.5％増の724億7000万ドル（1ドルは約159.7円）に達した。そのうちメモリ製品の輸出額は同174.2％増の459億9000万ドルだった。

広東省深セン市にあるメモリ製品を18年にわたり輸出している電子テクノロジー企業は、製品の80％が海外へ輸出されている。同社の責任者は、「目下のメモリ市場は『売り手市場』だ。これまで海外の大手代理店やシステムインテグレーターと取引を成立させるハードルは高かったが、今では向こうからやって来て協力関係を求めるようになった。発注数も金額もかなり大きくなり、当社の今年第1四半期の輸出額も大幅に増加して前年同期の3倍になった」と説明した。

メモリ製品輸出の大幅増加の影響はサプライチェーンのサービスの各プロセスにも広がっている。ある物流企業の責任者は、「今年に入ってから、当社のメモリ製品輸出関連業務の受注量が2倍になり、業務1件あたりの金額が1億元（1元は約23.6円）を超える高額の注文が目に見えて増加した」と述べた。

深圳南冠物流有限公司の陳家和副社長は、「今年1月から現在までの間に、会社全体で貨物輸送業務の受注量が約20％以上増加した。そのうちメモリ製品輸出関連の受注は100％増加し、1件あたりの製品価格が1億元を超える注文が5～6件ほどあった」と説明した。

業界関係者は、「メモリ製品輸出の爆発的な増加は、世界的な需給バランスの不均衡という周期的要因もあれば、中国メモリ産業の産業チェーンの高度化、市場シェア拡大という産業構造の変革などの要因もある」と指摘する。

深セン市電子商会の謝明副事務局長は、「昨年3月と比べると、メモリ価格は10倍近く跳ね上がり、中には十数倍になったものもある。価格の大幅上昇が主な原因となり、輸出総額が増加した。中国国産ブランドは実際、海外ブランドとの価格差が大きく、価格競争力は非常に高い」との見方を示した。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年6月2日